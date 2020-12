Bajan Carneros a Patriotas de su nube

Escuchar Nota

Saltillo, Coah / Anwar Castro-. Los Carneros con un partido en el que se vieron superiores derrotaron a los Patriotas por marcador de 3-24, Nueva Inglaterra venía de vapulear a los Cargadores, pero Los Ángeles los regresaron a la realidad, anulando a los de Belichick en el emparrillado.



Jared Goff, QB de Carneros, se lanzó a la zona de anotación en el arranque del encuentro para conseguir los primeros puntos para su equipo, Los Ángeles iniciaron con ventaja 0-7 en un duelo que no se daba desde el Super Bowl LIII.







Los Patriotas se vieron abajo muy pronto y Cam Newton no se sintió a gusto en el primer cuarto, Nueva Inglaterra no pudo hacer puntos gracias al muro defensivo de los Carneros.



La ventaja la incrementó Matt Gay con una patada, mientras que los de Bill Belichick se dedicaron a regresar el ovoide, ya que no encontraban forma de avanzar hacia las diagonales.



Los mariscales fueron interceptados en una ocasión, pero el que llevó la peor parte fue “SuperCam”, pues el balón que perdió terminó sumando puntos por parte de Kenny Young 0-17, lo que los hundió más antes del segundo curto.



Previo al descanso, los Patriotas lograron anotar sus primeros puntos con un gol de campo 3-17.



Belichick tuvo la oportunidad de sacudir el vestuario en el descanso, pero sus pupilos no salieron con la actitud ganadora y los Carneros les sacaron más puntos y Goff se apuntó su primer pase de anotación previo a acabar el tercer cuarto 3-24.