Bajan delitos de alto impacto en Coahuila

En #Saltillo, llevamos a cabo la reunión de Grupo de Coordinación Operativa entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, para analizar las cifras más recientes de incidencia delictiva en nuestro estado. #CoahuilaSeguro pic.twitter.com/03c5p9UDXY — Miguel Riquelme (@mrikelme) August 12, 2019

Los operativos de seguridad que el Gobierno del Estado realiza en conjunto con Nuevo León y Tamaulipas, han dado resultados en el combate a la delincuencia de alto impacto.“Ha habido muy buena coordinación, resultados excelentes, no solamente detenciones importantes, sino también una inhibición de la presencia del crimen organizado en nuestras entidades”, aseguró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.“En los delitos de alto impacto, en este momento vamos muy parejos con los del año pasado, pero de acuerdo a como venían sucediendo, hubo una importante disminución, sobre todo desde que firmamos el convenio con Nuevo León y Tamaulipas”.Refirió que el año pasado Coahuila registró 252 homicidios y esperan que esta cifra no sea similar y tampoco sea superada.Añadió, que los gobernadores de las tres entidades celebrarán una reunión en Saltillo para evaluar el trabajo en el combate al crimen.“Estaremos viendo los resultados que se tuvieron durante el mes pasado y parte del presente con los operativos en Bases de Operación Mixta con Tamaulipas y Nuevo León”.“Estaremos viendo también el cambio de mando que le tocará a Coahuila y que, de alguna forma, esto tiene connotaciones en materia de seguridad Pública”A partir de esta primera etapa del convenio firmado con Tamaulipas y Nuevo León, tendremos muy buenos resultados, dijo, al indicar que posterior a la reunión, Coahuila encabezará los operativos durante los próximos días.“Ustedes pueden ver que disminuyeron los enfrentamientos en la parte norte, en nuestra colindancia con Tamaulipas, sobre todo. Además, hubo persecuciones y dieron origen a una prevención que nos llevan a una disminución dentro de la estadística, sobre todo en delitos de alto impacto”.Aunque en la Región Laguna recientemente se han cometido delitos de alto impacto, Riquelme Solís explicó que ahí se cuenta con un mando especial y los últimos sucesos tienen las características de un ajuste de cuentas, pero deben esperarse las investigaciones.“Vamos a seguir actuando de manera permanente, no vamos a estar reaccionando a los sucesos, nuestros operativos son de manera permanente y así van a seguir”.Por otra parte, reconoció a los integrantes de colectivos de familiares de personas de personas desaparecidas, e indicó que se requieren más recursos y apoyo por parte de la Federación en la búsqueda e inhumación e cuerpos.Durante la reunión del sábado con estos colectivos, abordaron el tema del Centro de Identificación Humana, en construcción.“Se amplió la mira, va a ser uno de los mejores centros de identificación, único en su tipo en el país, y va a dar servicio a la región y al país. Tenemos ya listo para su ejercicio, 105 millones de pesos, esperemos que esté listo en aproximadamente 8 meses”, apuntó.