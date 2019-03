Bajan gasolina y diesel

En un hecho que no tiene precedente, los combustibles registraron este jueves, disminuciones importantes, incluido el diesel, cuya reducción fue de 49 centavos, pese a que no gozaban de ningún estímulo, señaló Carlos Mario González Rodríguez.El representante de grupo Gasco señaló que lo anterior obedece a una acción del Gobierno federal, al tiempo de considerarlas disminuciones importantes, luego que la gasolina Magna disminuyó el precio en 36 centavos y la Premium 52 centavos.No obstante, indicó que no es tan favorable para los concesionarios, sobre todo de la frontera, porque pese a la disminución aquí sigue la migración de capital.“Los consumidores tienen otra opción y pueden acudir a la vecina ciudad a abastecerse, de esa manera nos deja en desigualdad y no podemos competir; a los concesionarios gasolineros nos sirve de sobre manera una homologación, de esa manera estamos en igualdad de circunstancias para ofrecer servicios, calidad y el precio”.» 36 centavos bajó la gasolina Magna» 52 centavos, el descenso de la Premium» 49 centavos, la reducción en el precio del diesel» El precio del diesel registró una histórica baja; este jueves se anunciaron disminuciones importantes en los combustibles, incluido el diesel, pese a no contar con estímulos por parte del Gobierno