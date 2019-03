Bajan la iniciativa contra calificadoras

Tras el revuelo causado el miércoles por el senador Salomón Jara, de Morena, al anunciar su propuesta para regular, y en su caso revocar licencias, a las calificadoras, ayer por la mañana tuvo que salir el presidente Andrés Manuel López a desmarcarse.En su conferencia de prensa, el Primer Mandatario dijo que su Gobierno está en favor de la transparencia y mencionó que respeta y no limitará el trabajo de las agencias y calificadoras como Moody’s; Fitch Ratings y Standard & Poor’s, las cuales en las últimas semanas han reducido las expectativas de crecimiento para México.A 24 horas de conocerse la intención del senador Jara, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguraron que dicha iniciativa no será presentada en nombre de su partido, e incluso dijeron que las calificadoras “seguirán haciendo su trabajo sin contratiempos ni obstáculos”.A ellos se sumó el jefe de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo: “No, de ninguna manera, no es sensata esa iniciativa. Una cosa es que no nos guste lo que digan las calificadoras y otra cosa pues es tratar de regularlas”, aclaró.Incluso Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, simpatizante de la actual Administración federal, se refirió a través de Twitter a que aun con las bajas de las perspectivas de la calificación de México, “no tiene ningún sentido descalificar a las calificadoras”.