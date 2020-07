Bajan participantes en caravanas Anti-AMLO

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila.- En comparación con las caravanas anteriores, la realizada este sábado por la tarde por el Frente Anti-AMLO, tuvo poca convocatoria de automóviles e inconformes contra el Gobierno Federal. Participó un centenar de vehículos; en las marchas pasadas al menos se registraron más de 180.



La movilización estaba planeada para partir a las 17:00 de la Hacienda El Mimbre, rumbo al monumento a Francisco I. Madero, por la salida a Torreón, pero se aplazó hasta las 17:53 horas. A las 17:00 horas, solo había menos de 30 automóviles.



“Hasta que López Obrador se vaya, nosotros seguiremos de aquí hasta el 30 de noviembre, hasta lograr que se vaya”, aseguró Luis David Galindo, uno de los organizadores, quien se declaró apartidista y dijo no buscar ningún puesto político.



“Seguimos alzando la voz por las muertes, por el mal manejo de la pandemia, por el desempleo, porque todo mundo le está echando la culpa a la pandemia, pero no, ahí están los datos, esto es desde antes de la pandemia”.



Añadió que el Gobierno Federal ha realizado un mal manejo económico y sanitario durante la pandemia, lo que explica el cierre de empresas, el desempleo y el descontrol en la contención del coronavirus.



“Se pronostica de 7 al 10% en la caída económica, México ha salido de los destinos para invertir; un pésimo manejo de la pandemia, México ya está en la lista de los 10 países con más muertes por causa del Covid”.



Además, los recursos materiales no llegan a los hospitales y clínicas, de manera que médicos y enfermeras están más expuestos y vulnerables al contagio.



Foto: Enrique Alvarez