Bajará luz para industria

Ciudad de México.- Para mayo, las tarifas que aplicará la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a nivel industrial registran una disminución mensual de 3%, su mayor baja desde diciembre del 2018.



Considerando la tarifa Gran Demanda en Media Tensión Horaria (GDMTH) -usada por empresas manufactureras, maquiladoras, hoteles y hospitales- en la zona Golfo Norte, que abarca Nuevo León y Tamaulipas, quedó en un promedio de 1.9592 pesos por kilowatt hora (KW/h), una caída de 6.13 centavos, respecto a abril.



La tarifa Demanda Industrial en Subtransmisión (DIST) -que aplica a empresas que requieren la energía con una tensión mayor, como las armadoras automotrices, acereras, vidrieras y cementeras- presentó una reducción mensual de 2.95%, al ubicarse en 1.8543 pesos por kilowatt hora.



Roger González, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, destacó en una conferencia virtual que a pesar de la caída en los precios del gas natural y de otros combustibles, esta baja no se ha visto reflejada en las tarifas eléctricas industriales.







Federico Muciño, socio de la consultora Epscon, consideró que esto se debe a que las tarifas eléctricas que calcula la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la CFE no reflejan los costos reales de la compañía.



“A pesar de que es la variación más importante, este cambio no representa una diferencia respecto a lo que se viene haciendo desde diciembre del 2018, cuando se ajustó la metodología de la CRE para el cálculo de las tarifas y prácticamente ha permanecido estable desde entonces.



“Definitivamente no se refleja la realidad económica de las variables que influyen o deberían influir en las tarifas eléctricas”, apuntó Muciño.