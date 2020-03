Bajó la gasolina para ‘que no se sienta tanto la crisis que produjo el coronavirus’: AMLO

Escuchar Nota

“A pesar de la caída en el precio del petróleo, que desde luego nos afecta, tomamos la decisión de reducir el precio de la gasolina porque ahora nos está costando menos su importación. Esto es fortalecer la economía popular frente a la adversidad”, dijo.

El presidente Andrés Manuelque produjo el coronavirus.Señaló que a pesar de la caída en el precio del petróleo,, al mostrar en una gasolinera de Oaxaca que la magna se vende en 16.65 pesos y la premium en 17.79.Mencionó queporque pude argumentar, yo les ofrecí que no iba a aumentar la gasolina en términos reales y he cumplido con eso”.. Esto ayuda a que no se sienta tanto la crisis que produjo esta pandemia que afortunadamente todavía no nos afecta en México, pero ya a nivel mundial produjo la caída de las bolsas de valores, depreciación de las monedas. También nuestro peso se ha depreciado pero tenemos cosas buenas y esta es una buena noticia”.