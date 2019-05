Bala perdida, posible causa de la muerte de Aideé Mendoza

Tras determinar que la ojiva alojada en el cuerpo de Aideé Mendoza es de un calibre mayor, las líneas de investigación sobre su homicidio en la Procuraduría capitalina apuntan hacia una posible bala perdida."Sabemos que es calibre alto, calibre fuerte, .9 milímetros, están los peritos determinando por dónde, si es que es una bala perdida, por dónde entró", informó Ernestina Godoy, tras el ofrecimiento de una disculpa pública por el caso de Lesvy Osorio.De acuerdo con esta línea, la bala podría haber recorrido una gran distancia."Había una puerta abierta, eso está claro, pasó una distancia que puede recorrer una ojiva disparada, desde donde, a qué velocidad y con qué intensidad", señaló.En un principio, una hipótesis era que el calibre era menor, debido a que no había tenido salida del cuerpo de la estudiante y el orificio que provocó era minúsculo, ahora, se presume, que esto se debió a la distancia que recorrió.Godoy Ramos añadió que no se indagará sólo esta línea de investigación."Queremos descartar cualquier situación que pudiera haber rondado esta muerte", abundó.Por otro lado, señaló que aún no se ha determinado la distancia que recorrido la ojiva y que no se tienen investigaciones abiertas contra el profesor, ni porque Aideé fuese víctima indirecta de un ataque contra otra persona."No tengo todavía en mis manos un dictamen en ese sentido, de cuántos metros, está el resultado de la necropsia, el calibre, la trayectoria que es de arriba hacia abajo, lo que tengo es lo que voy a estar informando", expresó.La joven, de 18 años, falleció este lunes a consecuencia de un disparo de arma de fuego cuando tomaba una clase de regularización de matemáticas.Aideé egresaría este año del Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente y buscaba ser médico Forense.