Balaceras desatan sicosis en ocho estados; suman 44 muertes

La violencia se recrudeció en Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Chiapas, donde se reportaron balaceras que dejaron un saldo de, al menos, 15 muertos, además de 29 homicidios en Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Baja California y en varios municipios guanajuatenses.En Guanajuato, el crimen no da tregua a las autoridades, pues en menos de 24 horas se reportó el asesinato de 28 personas. Los hechos más violentos tuvieron lugar en San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz e Irapuato.Alrededor de las 16:00 horas de ayer, hombres armados se enfrentaron contra elementos de la policía municipal de San Francisco del Rincón.Las autoridades estatales no lograron precisar el número de víctimas directas y colaterales, pero uniformados locales aseguraron que fueron seis las personas muertas, entre ellas uno de sus compañeros. Sin embargo, en redes sociales se habla de hasta diez víctimas.Los lugareños escucharon las detonaciones, pero pensaron que se trataba del sonido de maquinaria de construcción, hasta que el pánico se apoderó de todo el entorno y todos corrieron en todas direcciones, además de que los negocios cerraron de inmediato y los automovilistas detuvieron su marcha.La reyerta comenzó en el cruce de las calles Ignacio Allende y Emiliano Zapata para extenderse al resto de la ciudad, llegando a la comunidad de El Maguey, en donde fue abandonada una camioneta aparentemente utilizada por los pistoleros. No hubo detenidos.En Irapuato, tres personas murieron al ser rafagueadas e hirieron a otras tres personas de 24, 22 y 16 años. En otros casos, fueron muertas a tiros otras cinco personas.En San Luis de la Paz fueron ultimados dos mujeres y dos hombres.Por su parte, la FGE confirmó diez homicidios más en los municipios de Salamanca, Valle de Santiago, Abasolo, Celaya y Comonfort.Por otra parte, en Jalisco, tres muertos y cinco detenidos fue el saldo de un enfrentamiento ocurrido la tarde de ayer en la avenida Naciones Unidas, en su cruce con Patria, en la colonia Jardines Universidad, en el municipio de Zapopan.Los cuerpos de tres varones quedaron dentro de un vehículo que tenía placas de Michoacán. Fue una agresión directa contra los sujetos. Peritos forenses levantaron más de treinta casquillos percutidos en el lugar.En Cotija, Michoacán, una mujer murió y tres más resultaron lesionadas a balazos durante un enfrentamiento entre presuntos grupos criminales antagónicos, dijo la policía.En otro hecho, en el municipio michoacano de Tarímbaro, los cuerpos de tres hombres fueron rescatados de una fosa clandestina descubierta la tarde del martes.La tarde de ayer, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se registró una balacera en donde un grupo armado atacó a agentes de la policía estatal, logrando lesionar a tres de ellos.En la huida, los delincuentes protagonizaron una persecución y en las ráfagas que se dieron con militares y federales obligaron a los automovilistas y peatones a buscar refugio, causándoles angustia y temor al quedar atrapados en el fuego cruzado.En Chiapas, la policía estatal preventiva logró detener a dos personas, luego de dar muerte a un hombre y una mujer en una balacera en la cabecera municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán el pasado martes.Por otra parte, cuatro personas fueron atacadas a balazos sobre la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de El Lencero; dos de los agredidos murieron, uno era elemento de la Fuerza Civil que estaba de descanso, detalló la policía veracruzana.De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, fue un solo agresor, quien viajaba en una motocicleta.Mientras tanto, en Querétaro, con huellas de violencia, fue localizado el cuerpo de una mujer, quien habría sido victimada con una piedra, por lo que sería ya el noveno crimen de género registrado este año en la entidad.En Hidalgo, envuelto en una cobija, fue localizado el cuerpo de una persona en la carretera Poltitlán-Nopala, en la localidad de El Fresno, confirmaron fuentes de Seguridad Pública y autoridades judiciales del estado de Hidalgo.En Tijuana, Baja California, autoridades reportaron el asesinato de cuatro personas en distintos hechos, además de cuatro lesionadas por arma de fuego.