Balaceras en dos bares de Jalisco dejan siete muertos

Ciudad de México.- Durante la madrugada de este domingo, dos balaceras en bares de Lagos de Moreno y Tonalá, dejaron siete muertos y 14 lesionados, confirmó la Fiscalía de Jalisco.



En el primer hecho, sujetos no identificados realizaron detonaciones al interior del bar Capital Drinks en Lagos de Moreno y en un comercio de venta de licores. De acuerdo con las primeras indagatorias, los atacantes entraron al negocio en busca de comensales y luego dispararon desde el exterior.



Cuatro hombres perdieron la vida y dos personas quedaron lesionadas, un hombre y una mujer. La autoridad estatal informó que localizaron 12 casquillos calibre 9 milímetros.



En Tonalá, en un antro denominado Cervecería Jauja, en del Área Metropolitana de Guadalajara, una riña entre los asistentes, obligó a algunos a salir, pero desde afuera realizaron disparos. Tres hombres perdieron la vida y 12 más quedaron lesionados, cuatro mujeres, una de ellas menor y ocho hombres, dos menores de edad. En el entorno del ataque quedaron 17 de casquillos.



Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco, negó que los hechos tuvieran relación entre sí y subrayó que la autoridad estatal buscó que las balaceras no fueran generadoras de rumores.



“No hay coincidencia en estos dos eventos, sin embargo, por el giro, desde luego las líneas de investigación corresponden a una relación con crimen organizado en los dos eventos, estamos realizando la averiguación para dar con los responsables”, consideró Solís Gómez en conferencia.



Agregó que en el inicio de las investigaciones, los fallecidos y lesionados son considerados como clientes de los establecimientos sin relación, por el momento, con grupos criminales.



“Los hechos son independientes uno del otro, no sólo por la ubicación, sino por las características. No se ha determinado los motivos, hay gente trabajando en el punto, ya que avancen las investigaciones se podrá determinar las razones de estas agresiones”, consideró Macedonio Tamez Guajardo, coordinador del gabinete de Seguridad estatal.



Sobre el estado de salud de los lesionados, se informó que hay heridos leves y en estado crítico, pero aún no se determina la gravedad de las heridas de todas las víctimas que fueron remitidas a distintos hospitales.



Con información de Excélsior