Balance en primeros 7 meses de la 4T es positivo: Monreal

A siete meses de haber iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a un año de su triunfo en las elecciones presidenciales, México se encuentra “en una etapa complicada como en toda transición”, pero aun así el balance de estos primeros meses es positivo, afirmó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.Entrevistado por Francisco Zea para Imagen, el legislador destacó que las grandes transiciones en el mundo son complejas, difíciles y con muchas resistencias e intereses, sin embargo, reconoció que el presidente López Obrador ha sido capaz de sentar las bases de la denominada Cuarta Transformación.Para el senador zacatecano, estos primeros meses de la administración reflejan un balance positivo, particularmente en tres aspectos: “honestidad, austeridad y sobriedad”.Destacó que la principal cualidad ha sido haberse “sacudido de toda la parafernalia del poder que había acompañado a los presidentes de la República en el ejercicio de la función”.Sin embargo, pese a estos aciertos, el senador reconoció que aún hay temas pendientes como la relación del gobierno de López Obrador con los medios de comunicación y la relación con los empresarios e inversionistas, las cuales, consideró, irán mejorando conforme pase el tiempo.POLÍTICA EXTERIORSobre la relación de México con Estados Unidos, consideró que no está “resuelta” por lo que es necesario “actuar con mucha inteligencia, no aceptar provocaciones, pero tampoco aceptar despropósitos del presidente norteamericano (Donald Trump)”, quien, recordó, está en campaña para buscar su reelección.A cada momento somos sparring electoral, somos un instrumento de mercadotecnia electorera del presidente Trump en su reelección y obviamente ha tomado al país como rehén en este proceso”, expresó.En ese sentido, no descartó que el gobierno estadounidense amenace nuevamente con la imposición de aranceles a productos de origen mexicano, como parte de una estrategia de campaña electoral.GUARDIA NACIONALA un día del despliegue de la Guardia Nacional, el legislador señaló que ahora inicia un proceso de recuperación de la paz y la tranquilidad y la seguridad, sin embargo, también expresó que fue muy realista lo dicho por el comandante de este nuevo cuerpo de seguridad, Luis Rodríguez Bucio, respecto a que debe haber una "administración de las expectativas a corto plazo".Creo que hizo lo correcto, porque si bien es cierto que la Guardia Nacional es el instrumento consideramos de mayor eficacia en el país, también tiene sus limitantes. Apenas ayer empezó a desplegarse en 150 regiones, faltando el resto para completar 266, donde habrá de 350 a 600 elementos por cada región”, dijo.DESABASTO DE MEDICAMENTOSRespecto al desabasto de medicamentos y equipamiento médico en el sector salud, Monreal Ávila reconoció que ha sido lenta la dotación de los insumos médicos, sin embargo, aseguró que “en estos días se resolverá”.Hay una licitación internacional para la adquisición de medicamentos que está por concluir y luego la distribución en todo el país tendrá que ser muy ágil. Hace unos días platique con el sector salud y están previendo que rápido le den respuesta a este desabasto”, apuntó.