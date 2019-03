Balance negativo en primeros 100 días de AMLO: AIERA

Para el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, Luis Gerardo Rodríguez Pader, el balance de los primeros 100 días de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador es negativo, con muy severas afectaciones a la economía nacional.“Si bien Andrés Manuel López Obrador tiene un mejor nivel de aceptación que sus predecesores, las acciones emprendidas han hecho mella en la confianza hacia México desde el exterior.“Los mercados e inversionistas ven con resquemor al Gobierno de izquierda que canceló el nuevo aeropuerto de Texcoco mediante una consulta popular inconstitucional, representando con ello un daño patrimonial a la nación de proporciones mayúsculas”, agregó.Rodríguez Pader también se refirió a los programas de expansión y rescate de la principal empresa productiva del Estado, Pemex, que calificó de insuficientes, y sobre las calificadoras internacionales, indicó “que hoy están en el paredón de los acusados, a tal grado que hay legisladores de Morena que proponen absurdamente en el Congreso quitarles su permiso de operación en el país.“No entienden que la bronca no es con las calificadoras, sino que es un asunto doméstico, cuyo origen está en la ignorancia y en la incapacidad de entender cómo se mueve el dinero en el mundo y cómo se construye la confianza”, expresó.Señaló que el paro ferroviario en Michoacán fue un atentado al estado de derecho que dejó indefensas a las empresas, que no pudieron mover las mercancías ante la parálisis del gobierno. Fueron más de 30 mil millones en pérdidas, dijo.“Igual ocurre con las huelgas que se multiplican en Tamaulipas y amenazan con extenderse a todo el país. Debo de mencionar los miles de despidos de trabajadores del sector público , lo cual es otra ominosa señal que le da en la línea de flotación a la economía”, abundó el dirigente industrial.Se refirió además al enfrenón a la economía que ocasionó el desabasto de combustibles, el cual no sólo causó un impacto negativo e irreversible en el Producto Interno Bruto, sino que provocó daños colaterales a la población, como los hechos ocurridos en Hidalgo, donde murieron 135 pobladores.El presidente de la AIERA destacó finalmente que al periodo de diciembre de 2018 al primer bimestre de 2019 como el más sangriento y de repunte de los índices delictivos que ha tenido cualquier inicio de sexenio, con una cifra de muertos alarmante, así como el incremento de secuestros, robo con violencia a casa habitación, a negocios y a transeúntes, así como de los feminicidios.“La verdad es poco el tiempo para poder dar una opinión, se tiene muchos anuncio pero pocas implementaciones, es decir, hay claroscuros”, expuso por su parte Everardo Padilla Flores, presidente de la Canacintra Coahuila Sureste.Consideró que “en el tema económico no están claros todavía muchos aspectos, así como una política industrial bien definida”.