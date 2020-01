Balconea regidor a ayuntamientos

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Una carta reflexiva escribió y olvidó en las oficinas del Cabildo de la Presidencia el regidor de Morena Carlos Ramos Martínez; porque no solo se autocrítica, señala a sus homólogos de los ayuntamientos de todo el país, así como a los alcaldes para que redoblen su trabajo y no cometan actos deshonestos.



El político ramosarizpense dijo vía telefónica que el escrito en hojas de cuaderno es un borrador reflexivo de su autoría.



“Mientras los alcaldes fueron rápidos de movimientos como aves rapaces, los regidores fungían lentos, morosos, desentendidos, y babosos como caracoles. No es culpa de los alcaldes que le hayan podido meter a sus anchas la mano al cajón y se hayan llevado a su casa hasta la bacinica de la Presidencia Municipal. Los regidores son los responsables del mal rumbo que se le dé a nuestros municipios”, dice el mensaje.



Ramos Martínez dice que sus palabras no llevan mensaje para nadie. “Quien las quiera tomar bien y el que no ni modo. A lo mejor en las próximas horas las subiré a mis redes sociales”, dijo el regidor de oposición.



El escrito dice también: “Antes de eso tuvo que persuadir a los regidores y síndicos, porque solo así se les puede denominar a las personas tontas y cobardes, que cedieron a sobornos”.



Carlos Ramos, está enfocado en su función de regidor y no negó que tenga aspiraciones políticas.