Bale tiene los días contados en el Madrid

Los días de Gareth Bale en el Real Madrid están contados y su último juego lo pasó en la banca, esto en la derrota de los Merengues en la última fecha de La Liga a manos del Betis.Para el ex Presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, Bale ya no seguirá en el equipo: "Zidane no está interesado en él; es una relación que llegará a su fin", le dijo Calderón a BBC Sport.Además mencionó: "Parece que fue su último partido en Real Madrid. Zidane, el año pasado cuando se fue, pensó que era imperativo mantener a Ronaldo y vender a Bale, y decidieron no hacerlo", explicó."Parece que es imposible que Bale siga aquí debido al entrenador y la relación con los fanáticos. Creen que no está comprometido y eso es un problema. Lo mejor para él es moverse. Debería aprovechar la oportunidad si la hay", dijo.De igual manera Calderón dijo no saber si algún equipo pudiera estar interesado en el futbolista y ofertar lo que pide el Madrid.