Balean a 2 policías durante protestas en Estados Unidos

Ciudad de México.- Horas después de que un jurado investigador de Kentucky decidió no presentar cargos contra policías de Louisville por la muerte de Breonna Taylor y de que manifestantes salieran a las calles, las autoridades informaron que dos agentes resultaron heridos de bala la noche del miércoles durante las protestas para expresar su molestia por los asesinatos de gente de raza negra a manos de la policía.



El jefe interino de la Policía de Louisville Robert Schroeder informó que un sospechoso fue detenido pero no detalló si esa persona participaba en las manifestaciones. Dijo que se prevé que los dos agentes se recuperen y que uno de ellos estaba siendo operado.



El funcionario señaló que los agentes fueron baleados después de investigar reportes de disparos en una intersección donde había una multitud.



Varios disparos se escucharon en el centro de Louisville mientras los manifestantes intentaban evadir los bloqueos policiales, avanzando por callejones mientras los agentes arrojaban gas pimienta. Las personas se cubrieron los oídos y buscaron desesperadamente un lugar para resguardarse. Al lugar llegaron agentes con fusiles y posteriormente policías con equipo antimotines y vehículos de tipo militar para bloquear las calles.



Los actos de violencia ocurrieron después de que los fiscales señalaron que dos de los agentes que accionaron sus armas en contra de la mujer de raza negra hicieron uso justificado de la fuerza para protegerse después de que el novio de Taylor les disparó.



Las únicas acusaciones que presentó el jurado investigador fueron tres cargos de conducta peligrosa en contra del agente Brett Hankinson por disparar hacia la residencia contigua a la de Taylor, en la que había personas.







El FBI sigue investigando posibles violaciones a leyes federales en relación con el operativo realizado en la casa de Taylor la noche del 13 de marzo.



Ben Crump, abogado de la familia Taylor, arremetió contra la decisión, describiéndola de “indignante y ofensiva”. Manifestantes con consignas de “¡Sin Justicia no hay paz!” comenzaron a marchar por las calles.



Se registraron algunos choques entre policías y manifestantes, y se reportaron algunos arrestos. Agentes lanzaron granadas aturdidoras y se presentaron algunos pequeños incendios en una plaza en la que se han llevado a cabo protestas previas. El lugar quedó despejado en su mayoría antes de que entrara en vigor un toque de queda y mientras los manifestantes marchaban por otras partes del centro de Louisville. Decenas de patrullas bloquearon la avenida principal de la ciudad y más agentes llegaron al lugar después del reporte de policías baleados.



También se registraron manifestaciones en otras ciudades del país, como Nueva York, Chicago, Washington D.C., Atlanta y Filadelfia.



Taylor, una paramédica, recibió varios disparos de policías de raza blanca que ingresaron en su residencia en cumplimiento de una orden de allanamiento durante una investigación de narcóticos, aunque el fiscal general del estado Daniel Cameron dijo el miércoles que los resultados de la investigación indican que los agentes anunciaron su presencia antes de ingresar. La orden utilizada para inspeccionar su residencia estaba relacionada con un sospechoso que no vivía ahí, y tampoco se encontraron drogas dentro de la vivienda.









Con información de El Diario MX