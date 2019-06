Balean a cuatro jóvenes en una comunidad indígena de Comala

La comunidad indígena de Zacualpan, perteneciente al municipio de Comala, se declaró en alerta roja luego de que la noche del viernes cuatro jóvenes de ese lugar fueron baleados en una calle de esa población.El Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) informó que el suceso ocurrió alrededor de las 22:40, cuando tres sujetos a bordo de una camioneta Ford Lobo blanca ingresaron a esa comunidad y dispararon con armas de alto poder contra los jóvenes que resultaron heridos de gravedad.“El hecho cobarde y cruel que esta noche sufrieron cuatro habitantes de esta comunidad, perpetrado a sangre y fuego, pretende desestabilizar la tranquilidad comunitaria e intimidar a toda nuestra comunidad tratando de someterla al temor y a la cobardía”, señala el comunicado.El CIDTZ manifestó que esa situación no hará que la comunidad se doblegue ni acabará con su organización comunitaria, ya que “hemos optado por llamar a una asamblea permanente en defensa de nuestra seguridad comunal en los próximos días, pues no permitiremos ni toleraremos hechos como los que se registraron esta noche y hemos tomado la decisión de entrar en debate para la reactivación de nuestra guardia comunal o cordada, como anteriormente se nombraba”.La organización se preguntó si para el gobierno valen más “sus acuerdos con el crimen organizado” que la vida de los seres humanos. “¿Quiénes nos defenderán de los actos cobardes de estos delincuentes que actúan con impunidad? ¿Qué ha pasado con el mando único que juro brindar seguridad a la población? ¿Para qué fue creada una guardia nacional si continuara con el mismo vicio de corrupción?”.El Consejo Indígena denunció que los responsables de esa “artera agresión” son los tres niveles de gobierno porque “pudo evitarse” y porque las agresiones fueron hechas con armas de uso exclusivo del ejército.De acuerdo con el CIDTZ, en repetidas ocasiones se había solicitado la incorporación de un cuerpo de seguridad en esta comunidad, lo que ha sido negado, “permitiendo que los agresores se reagrupen y transiten con libertad por nuestro territorio portando sus armas de alto poder”.Mencionó que las protestas que han realizando son para exigir que el gobierno reconozca a sus representantes que han sido electos por medio de asamblea comunal de acuerdo a sus usos y costumbres y democráticamente de acuerdo al reglamento municipal y que a su vez sea respetada su autonomía comunitaria y su derecho a la libre determinación.“Exigimos en este momento a los tres niveles de gobierno ordenen que se esclarezcan los hechos y que se detenga a los responsables y terminar de inmediato con estas agresiones, justicia para nuestros hermanos indígenas, no queremos derramamiento de sangre. El mal gobierno será responsable de lo que se prevé pueda ser una masacre de grandes dimensiones, pues en nuestro territorio el crimen organizado y sus cómplices no pasaran”, concluyó.