Balean hotel de Michoacán; no hay muertos

Sujetos armados atacaron a balazos un hotel del municipio de Aguililla, Michoacán, hoy por la madrugada, sin que se reporten muertos o heridos por el percance.Según informes los sujetos armados dispararon en varias ocasiones contra el inmueble, llamado Hotel Plaza, ubicado en el centro de la ciudad. Los balazos ocasionaron destrozos en ventanas.Además, aprovecharon para generar incendios en parte de las instalaciones, dañando además viviendas aledañas al inmueble.Las autoridades confirmaron que no hay heridos, lesionados o personas privadas de la libertad tras el ataque.La Fiscalía General del Estado de Michoacán explicó que no se han presentado denuncias sobre el incidente, pero se abrieron carpetas de investigaciones para dar con los responsables.Según las autoridades el referido hotel es propiedad de Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, ex alcalde del municipio.Además de ser dueño del hotel y ex alcalde, Comparán Rodríguez fue líder de las autodefensas del municipio, ubicado en la región conocida como Tierra Caliente. Durante su paso por las autodefensas sufrió un ataque. En dicho evento, acaecido el 26 de junio de 2015, murió un escolta y dos más fueron lesionados.