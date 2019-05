Balean y vuelcan patrulla de PF en Reynosa

Una patrulla pick up de la Policía Federal quedó baleada y volcada sobre el kilómetro 82 de la carretera San Fernando-Reynosa al sufrir una emboscada por un grupo armado.Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmaron la agresión en un reporte oficial que reveló la denuncia de ciudadanos reportando una camioneta Nissan, pick up, color rojo, tipo NP300 con hombres armados a las 13:45 horas.Tras la denuncia, varias patrullas de corporaciones diferentes fueron al lugar a tratar de ubicarlos.Pero elementos de la Policía Estatal lo que encontraron fue la patrulla 19379 de la Policía Federal sobre sus cuatro llantas, pero con evidencias de haberse volcado sobre la brecha y terminó en un sembradío de sorgo.Los agentes estatales confirmaron que en el mismo lugar acudieron varios elementos de la Policía Federal, por lo que realizaron una búsqueda por alrededor del sitio, pero no localizaron a los presuntos responsables.Al lugar de la agresión acudió el comisario de la Policía Federal Manuel Rojas Calvo, quien se quedó al frente de la investigación de la agresión y los agentes estatales se retiraron a las 15:50 horas.