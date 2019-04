Ballena muere varada en una playa de Chile

Una ballena de unos ocho metros de longitud murió tras varar en una playa de la localidad chilena de Tongoy pese a infructuosos intentos por salvarla, informó este martes la Marina de Chile.El animal fue divisado por lugareños en una playa de Tongoy –a 427 km al norte de Santiago-, quienes comunicaron el hecho a las autoridades de la Marina chilena, quienes de inmediato movilizaron a una dotación para asistir al cetáceo.Junto a funcionarios del Servicio Nacional de Pesca, los efectivos militares determinaron que se trataba de un ejemplar de tipo "fin" (Balaenoptera physalus) de ocho metros de largo y al menos 10 toneladas de peso, "la cual es posible observar en aguas chilenas durante periodos de alimentación", indicó un comunicado oficial de la institución.Tras seis horas de infructuosos intentos por ayudar al cetáceo a retornar al mar, las autoridades certificaron su deceso. Las causas del varamiento no fueron determinadas."Si bien en este caso no fue posible salvar a la ballena, es rescatable el trabajo realizado no solo con el Servicio Nacional de Pesca, sino que además con la comunidad local, la cual en todo momento colaboró con la faena" de rescate, dijo David Zamorano, capitán de Puerto de Tongoy, en la nota.El destino de los restos de la ballena se gestionará junto con las autoridades de la región de Coquimbo, agregó Zamorano.En 2015, más de 300 ballenas murieron tras un varamiento masivo registrado en los fiordos del extremo sur de Chile, en un hecho que causó conmoción en la comunidad científica.