Ballet de Monterrey debutará en Bellas Artes

Con dos estrenos mundiales del coreógrafo español Diego Landin, el Ballet de Monterrey, bajo la coordinación artística de Luis Serrano, debutará en el Palacio de Bellas Artes, el próximo 5 de julio.El coreógrafo y asesor cubano de la compañía, el maestro Serrano, destacó que será la primera vez que la agrupación se presente en dicho recinto y manifestó su agrado de apoyar todo lo que sea danza en México.En conferencia de prensa realizada hoy en un espacio del Centro Histórico, dijo que aceptó también la invitación de la bailarina mexicana Elisa Carrillo para participar en Danzatlán. Festival Internacional de Danza 2019, que se llevará a cabo del 2 al 13 de julio.“No estaba planeado, pero ya contábamos con las piezas que serían estreno mundial: Inefable y Shorthand of emotion, ambas del coreógrafo Landin, residente de la compañía”, explicó.La pieza Inefable es al principio un dúo y luego se convierte en grupal con 14 bailarines; aborda el amor en una de sus muchas versiones, así como el rechazo porque finalmente deciden separarse para no dañarse más, todo con música de Franz Liszt.Mientras que Shorthand of emotion es una obra que incluye música de Wolfgang Amadeus Mozart y Fréderic Chopin, hasta Béla Bartók, y lleva a los espectadores a la evolución de composiciones y coreografía.Luis Serrano se refirió al coreógrafo español Diego Landin como un creador talentoso y joven, que ahora es residente del Ballet de Monterrey y que los acompañará cada año para crear una obra.“Conocí su trabajo hace unos dos años, que tuvo una presentación en Monterrey y montó una coreografía en la Escuela Superior de Música y Danza para la graduación de un grupo, y me llamó mucho la atención su trabajo porque tiene un sello muy particular en cuanto a lenguaje corporal”, expresó el coreógrafo.