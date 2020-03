Baloncesto mexicano estaría fuera del torneo de calificación a Tokio

Escuchar Nota

“Es molesto que a causa de una persona que no sabe las normas, que rompió los estatutos, que es una irresponsable y todavía piensa que todo está bien, se le hace mucho daño al baloncesto mexicano”, expresó el presidente de una asociación que pidió el anonimato por temor a represalias de Xóchitl Lagarda.



Una cascada de inasistencias sufrirá México, entre ellas el, a consecuencia de laque recae en laEl 10 de febrero, laanunció la suspensión de Ademeba, por no registrar ante el organismo sus estatutos aprobados durante la asamblea del 24 de marzo de 2019, en la cual fue elegida Xóchitl Lagarda como presidenta del organismo.FIBA precisó que México puede participar en lasy lo hizo con victoria por 75-61, en juego desarrollado en Guadalajara, y derrota de 76-59 ante el seleccionado de Bahamas, en partido disputado en Nassau, capital de esa nación caribeña.También aclaró que la ciudad de Guadalajara conserva el derecho de acoger y organizar el, de mayo próximo, y las selecciones mexicanas, varonil y femenil, podrán participar.Hasta ahí todo sin afectación del baloncesto mexicano, pero ya se dieron las consecuencias de esta suspensión durante la reunión de FIBA Américas en Miami, Estados Unidos.Luego de la inauguración de las oficinas de la nueva sede del organismo en el continente americano, continuaron las reuniones de trabajo, en las que se anunció queCon esto se desprende, a causa de la suspensión a Ademeba que preside Xóchitl Lagarda, que México tambiénTambién estaría fuera del Campeonato U16 de damas y varones de la Confederación Centroamericana de Baloncesto (Cocaba), así como del U15, en damas y varones, del mismo organismo.México quedaría también sin participar en la fase grupal de calificación a los, en donde le toca jugar en el pelotón A, que tiene por sede Split, Croacia.En esa competencia tiene programado su debut el 23 de junio en partido ante el representativo de Alemania y cierra al día siguiente ante el de Rusia, y aunque parece una misión imposible ganar el boleto olímpico, lo más grave es que no participe.Otra inasistencia o la eliminación será en el proceso de, para el encuentro ante el equipo de Puerto Rico, el 27 de noviembre próximo.A causa de la suspensión, obviamente no asistió Xóchitl Largada a la reunión de FIBA Américas a Miami y por consiguiente no hubo quien defendiera el baloncesto mexicano, incluso ella ha minimizado la decisión de FIBA.La Federación Internacional de Baloncesto ha dicho que durante la reunión de su consejo, programada los días