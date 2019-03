Balotelli quiere quedarse en el Marsella

Mario Balotelli reveló que quiere quedarse en Olympique de Marsella más allá del final de esta temporada y entiende que su club actual está en "otro nivel" respecto de Niza, su ex equipo.El italiano convirtió 33 goles en la Ligue 1 en sus primeras dos temporadas en Niza, pero quedó relegado desde la llegada del nuevo entrenador, Patrick Vieira, en medio de problemas de acondicionamiento físico y su objetivo trunco de anotar en 10 apariciones al inicio de este período."El hecho es que mi contrato expira al final de esta temporada y después de eso, lo discutiremos", le dijo el controvertido delantero a La Provence. "Le dije a mi agente que soy feliz aquí y que quiero quedarme. Mis dos primeras temporadas en Niza fueron buenas, pero Marsella está en otro nivel, otro tipo de fútbol y ambiente", agregó.Para seguir en la línea de los elogios y demostrar su comodidad en el club, Balotelli aseguró: "En lo que a mí respecta, Marsella es el club más grande de Francia. Agradezco a Niza y a sus aficionados, pero no hay comparación con Marsella... Siempre sentí que encajaría aquí y no puedo explicar por qué. El ambiente es un poco como el de Nápoles. Dije que el único club italiano para el que podría jugar sería Napoli. Es más o menos lo mismo que en Marsella".