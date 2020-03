Baltasar Garzón, abogado de Emilio Lozoya, ingresa a clínica por Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El ex juez español Baltasar Garzón fue ingresado en un hospital de Madrid, tras haber dado positivo a una prueba por Covid-19, de acuerdo con medios locales.



El también ex asesor de la Corte Penal Internacional pasó los últimos cinco días con fiebre, por lo que se le hospitalizó en la clínica Ruber de la capital española, donde se encuentra con complicaciones respiratorias, indicó el portal El Mundo.



Garzón había presentado además dolores en el pecho y se encontraba aislado.



Actualmente, el ex juez de la Audiencia Nacional de España lleva casos del tamaño como el del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien enfrenta un juicio de extradición a Estados Unidos.



Garzón es reconocido a nivel mundial por otros casos contra el dictador chileno Augusto Pinochet, sin embargo, recientemente se reportó que defendería al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, en un asunto de corrupción.