Baltasar Garzón asume defensa de Emilio Lozoya en España

Ciudad de México.- Baltasar Garzón, quien cobró fama internacional tras ordenar, en su calidad de juez, el arresto del exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998, será quien lleve la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya en España.



Será Baltasar Garzón quien enfrente junto a Lozoya Austin la orden de extradición a México que pesa sobre el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.



A Garzón le acompañara también una abogada de su despacho, ya inscrita en la Cusa judicial que se sigue en la Audiencia Nacional.



El despacho de abogados de Garzón, Ilocad (International Legal Office for Cooperation and Development) se enfrentará en el juicio al bufete jurídico más famoso de España, Garrigues, contratado por el gobierno de México para lograr la extradición.



El bufete jurídico de Garzón cuenta ahora mismo con ocho jóvenes abogados y tiene una red de despachos colaboradores en Francia, Reino Unido, Qatar, Brasil y Paraguay.



Además del caso del exdirector de Pemex, Garzón coordina la defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, en su juicio de extradición a Estados Unidos.



En su calidad de juez, Garzón también buscó, en 1996, iniciar un juicio contra exdictador argentino Jorge Rafael Videla.



Aunque no estuvo a cargo del juicio del expresidente argentino, Garzón sí acudió a los mismos, donde recibió insultos por parte de los partidarios de Videla al salir de la audiencia.



Emilio Lozoya suma a este exjuez a su defensa, con lo que espera evitar su extradición a México y permanecer en España, donde se encuentra recluido en una prisión de Madrid.





Con información de La Razón y Milenio