Baltasar Garzón defenderá a Lozoya como cualquier profesional: AMLO

"¿No es reto mayor para el Gobierno mexicano tratar de extraditar a Lozoya con un abogado tan experimentado?", le preguntaron a @lopezobrador_ sobre Baltasar Garzón. "No, depende de la causa siempre (...). La tiene difícil, no son 'tamalitos de chipilín'", respondió. pic.twitter.com/Drj8X4iDhw — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) March 5, 2020

Baltasar Garzón, el abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya en España, es un litigante que trabaja para defender a sus clientes y famoso por algunos casos, comentó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.Al ser cuestionado por su opinión sobre el nuevo defensor de"Augusto Pinochet fue juzgado por el juez, en ese entonces Garzón. Es una figura, es un abogado español, fue juez, ahora es abogado. Me enteré, no sé si sea cierto, leí algo de que estaba asesorando al presidente Evo Morales. Es un abogado como cualquier profesional que da un servicio, aún en este caso, de un presunto delincuente", abundó.En 1998, Garzón se puso en el 'foco' mundial ya que, mientras era juez, y bajo el principio de Jurisdicción Universal, logró el arresto domiciliario del dictador chileno, Augusto Pinochet.Sobre si consideraba que su llegada al caso representará"Depende de la causa siempre. Los abogados suelen ser buenos cuando se trata de defender una causa justa, lo que hablábamos, por ejemplo, de juzgar a Pinochet. Pero si se trata de defender a un posible defraudador, por muy bueno que sea el abogado, yo no me puedo adelantar a eso, pero la tiene difícil, no son tamalitos de chipilín", dijo.El miércoles, fuentes confirmaron a El Financiero que será Garzón quien se encargue de la defensa de Lozoya en España. Actualmente, es el coordinador de grupos de abogados de Julian Assange, fundador de WikiLeaks.Emilio Lozoya fue detenido el 12 de febrero en Málaga. Está acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude, expuso en el momento el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Su arresto es con fines de extradición.El 2 de marzo, el extitular de Pemex llegó al Centro Penitenciario Madrid IV Navalcarnero, confirmó a este medio el Ministerio del Interior español.