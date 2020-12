Bancos deben reembolsar cargos o retiros no reconocidos, dice la Suprema Corte

Escuchar Nota

“El depositario tiene un deber de cuidado sobre el dinero que le entrega el depositante, el deber de conservación del patrimonio y de restitución”, indicó al SCJN a través de la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación.

“Si alguien distinto al titular de la cuenta realiza un cargo que éste no reconoce y genera un menoscabo en su patrimonio, es posible presumir un descuido y, por ende, la obligación del depositario de responder al depositante, lo que lo coloca en una posición de deudor frente al tarjetahabiente acreedor”, se añade.

La(SCJN) publicó una tesis en la que señala que los bancos deben reembolsar al titular de una cuenta el importe de cargos no reconocidos o retiros no autorizados.La tesis, publicada en el, señala que en caso de no devolver las sumas retiradas, las instituciones bancarias deberán pagar intereses ordinarios y moratorios por el retraso.La resolución se da luego de que cuentahabientes de diversos bancos expusieron retiros de sumas considerables que ellos no reconocen, y de los cuales los bancos no se responsabilizaron.El banco con más denuncias es, que cuenta con al menos 572 quejas de cuentahabientes que denunciaron cargos o retiros no autorizados. En un comunicado, el banco dijo que no detectó fallas en sus sistemas de seguridad, y que los robos se realizaron luego de que los cuentahabientes proporcionaron datos sensibles a los delincuentes.La tesis publicada por la Suprema Corte respalda las quejas de los usuarios y deberá ser aplicada en juicios a partir del próximo lunes 14 de diciembre.