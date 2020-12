Bancos deberán reponer cargos no autorizados y con intereses, resuelve SCJN

Escuchar Nota

Cargos no reconocidos a tarjeta de débito

Concubinato

Consulta indígena



"Si alguien distinto al titular de la cuenta realiza un cargo que este no reconoce y genera un menoscabo en su patrimonio, es posible presumir un descuido de la cosa depositada y, por ende, la obligación del depositario de responder al depositante, lo que lo coloca en una posición de deudor frente al cuentahabiente-tarjetahabiente acreedor.”

A partir deltodas las, y en su casoLo anterior debido a una resolución tomada por los magistrados de la Primera Sala de laSe resolvió que los bancos tienen obligación en laEn caso de que el usuario reporte cargos no reconocidos efectuados en su tarjeta de débitos.A propósito, elprecisa que el reembolso de cargos no reconocidos sí constituye una obligación a cargo del banco porque esteDicha reposiciónLos bancos deberán, pactados en el contrato de adhesión, a los clientes que denuncien cargos no reconocidos, pero