Bancos pueden bajar comisiones sin leyes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que desde el Ejecutivo no se promoverá ninguna ley que regule las comisiones bancarias, pero consideró que puede atenderse la demanda de reducirlas "no con leyes, no regulando", sino mediante la competencia.En la clausura de la 82 Convención Bancaria, dijo que no impulsará ninguna ley que regule u obligue a fijar porcentajes en el cobro de comisiones de los bancos, pues "es un compromiso que hicimos y lo vamos a cumplir", aunque recordó que hay respeto y autonomía entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que descartó un doble discurso en ese tema.Aunado a esto López Obrador aseguró que su gobierno será respetuoso de la autonomía del Banco de México.