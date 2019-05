Banorte facilita ya envíos por las redes

Si eres cliente de Banorte y tienes la aplicación Banorte Móvil en tu celular, ahora puedes enviar dinero a cualquiera de tus contactos de WhatsApp, Facebook Messenger, Twiiter, SMS o cualquier otra red social con la que se pueda interactuar.El banco regiomontano presentó este martes Banorte Go, una nueva funcionalidad de su aplicación para el celular, que se suma a las más de 70 que hoy se encuentran en la app de la institución.A través de esta nueva funcionalidad, el cliente de Banorte podrá elegir a cualquiera de sus contactos con los que esté interactuando en alguna de estas u otras redes sociales, y enviarle transferencias rápidas de hasta 8,000 pesos en un día. No es necesario que el receptor sea cliente del banco.El cliente entra a la app Banorte Móvil y encontrará una pestaña referente a Banorte Go que no es otra cosa que la configuración del teclado a un Teclado Banorte desarrollado en colaboración con una fintech.Hecho esto, al momento de estar “chateando” con un contacto de dichas redes sociales, en el teclado ya aparecerá el logotipo de Banorte, y al tocarlo se desplegará el menú en el que aparecerá la opción de transferencias. Se elige el monto, se envía y el receptor recibirá una notificación.Por ejemplo, en el caso de un mensaje de WhatsApp aparecerá el siguiente mensaje: “transferí 100.00 pesos desde mi Teclado Banorte. Recibirás un código vía SMS con vigencia de siete días”. Para realizar el cobro deberá ingresarse a una liga, generar un código y optar por depositarlo a una cuenta o retirarlo de un cajero en ese momento.De momento, explicaron directivos del banco, esta funcionalidad sólo opera para teléfonos con sistema Android.