Banquetas, un peligro para los discapacitados

Las malas condiciones y el descuido de los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, han convertido las banquetas de la Zona Centro, en trampas peligrosas para personas con discapacidad visual.Rejillas destapadas, bloqueo de la línea podotáctil, y el desprendimiento de adoquines, son algunos de los riesgos que enfrentan las personas débiles visuales o ciegas, que andan en el primer cuadro de la ciudad, comentó Luz María Ramos Gil, coordinadora de Maestros de la Asociación Mexicana de Enfermedades Visuales y Estudios de la Retina AC (Amever).“Hay zonas del Centro que tienen la línea podotáctil, es una línea de mucha ayuda para nosotros para desplazarnos, sin embargo, sí tiene sus fallas digamos, sus detalles, y las personas no saben qué es una línea podáctil, ponen anuncios, atraviesan tripiés, ponen cosas atravesadas en la línea porque no conocen la utilidad de esa línea”, comentó la coordinadora de maestros de Amever.Por su parte, el vicepresidente, René Augusto, agregó que calles como Acuña, Pérez Treviño, Victoria, y Aldama, son de las más peligrosas para los transeúntes con esta discapacidad, ya que es donde se encuentran la mayoría de los daños y descuidos de los comerciantes, que bloquean esta línea útil para ellos.“Los registros se encuentran destapados y se convierten en verdaderas trampas para nosotros, y la falta de educación, de cultura hacia las personas con discapacidad visual, no conocen la línea podotáctil, hemos estado mencionándola a través de los diferentes medios, es una línea sobre la banqueta que tiene varias líneas por donde el bastón se va guiando”, dijo.NO HAY RAMPASAdemás, los daños representan todo un reto para las personas discapacitadas pues el terreno irregular, la invasión de los ciudadanos a las mismas y la falta de rampas, obliga a quienes utilizan silla de ruedas a bajar de la banqueta y arriesgarse a trasladarse por las calles.Con información de Rodrigo Flores y Carlos Rodríguez