Banxico analizará nueva criptomoneda de Facebook

Luego de qué se informó que Facebook lanzará en 2020 su propia moneda, el director de Sistema de Pagos del Banco de México, Miguel Ángel Díaz, indicó que se tiene que analizar con mucha mayor profundidad tal anuncio, pues al final del día son nuevas tecnologías.“Tenemos que ser muy cuidadosos de las implicaciones que pueda tener esto sobre el sistema financiero tradicional y cuidar sobre todo que no haya un potencial contagio de algún riesgo”, señaló después de su participación en la ceremonia por los más de 2 mil 100 valores listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores.El directivo puntualizó que todavía no se ha hecho un análisis profundo de la información que se reveló referente a Facebook, pero en cuanto la hagan darán más detalles.A principios de agosto inician pruebas de CoDiCon respecto al sistema de Cobro Digital (CoDi), indicó que la fecha específica de la prueba piloto aún no se ha establecido pero se tiene contemplada que esté lista para finales de julio o principios de agosto, y la implementación total será el 30 de septiembre.Díaz detalló que ya hay dos instituciones bancarias más que se subieron a la prueba micro piloto y ésta funciona bastante bien, puesto que se han identificado modificaciones que se debían hacer y no se han tenido contratiempos, por lo que va avanzando adecuadamente.Agregó que esta prueba piloto primeramente se va enfocar en tres ciudades: La Paz, Tulancingo y Progreso, con el objetivo de identificar cómo se desarrolla el sistema.Al preguntarle cómo funcionará el sistema de cuentas para que los usuarios puedan utilizar el CoDi, el funcionario dijo que dependerá de cada institución financiera y añadió que las especificaciones que los dispositivos móviles tendrán que tener para operar, estarán sujetas a la aplicación de los bancos, pues eso marcará los requerimientos para poder operar.