Banxico da a conocer intento de hackeo a sitio web

Escuchar Nota

"El Banco de México informa que alrededor de las 13:00 horas su página web principal fue objeto de un intento de degradación de servicio", detalló el Banxico.



"Los mecanismos y protocolos de protección establecidos por el Banco de México para este tipo de circunstancias evitaron afectaciones a sus procesos en los mercados financieros y sistemas de pagos. Durante este proceso, en todo momento se preservó la integridad de la información del Banco así como la de las instituciones financieras", recalcó



"Nuestro objetivo será Banxico y vamos a filtrar las grandes cantidades que triangulas entre tus minions. Necesitarán un plan de acción económica", destacó el mensaje.



fue objeto de un intento de hackeo, confirmó este martes la institución en un comunicado.El intento de hackeo, explicó el Banco Central, provocaron intermitencia en su sitio de internet durante aproximadamente 30 minutos. La página web ya no presenta problemas.En la página, aparecía la leyenda "No se puede acceder a este sitio web. http://www.banxico.org.mx ha tardado demasiado tiempo en responder".se adjudicó el hackeo y amenazó con tirar también la página de la Secretaría de Hacienda.Esto se da luego de que la página electrónica de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Finacieros (Condusef) fuera hackeada el lunes y en el mensaje, presuntamente de Anonymous México, amenazaban con que el sitio de Banxico sería el próximo.Este está dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador para decirle que la Condusef no les responde y que tienen en su poder todas las quejas de los ciudadanos que han descartado.Los supuestos hackers también piden en el mensaje un plan de acción económica y advierten que en las conferencias matutinas “te daremos con todo”.Con información de El Financiero