Banxico recorta por décima ocasión la tasa de interés

"Se observó una recuperación a partir de niveles bajos de actividad, en respuesta a la reapertura de algunos sectores, al relajamiento de las restricciones a la movilidad y a cierta recuperación de la demanda externa, si bien se mantiene un entorno de incertidumbre. Por ello, se prevén mayores condiciones de holgura en el horizonte en el que opera la política monetaria y persisten importantes riesgos a la baja", señaló la institución.



"Dependiendo cómo los precios continúan evolucionando en el futuro, podemos o no tomar este espacio que algunos de nosotros consideramos que existe en las tasas de interés. Veremos si hay espacio para hacerlo en las decisiones posteriores que tomaremos en agosto y en septiembre, y más hacia el final del año", declaró.



El Banco de México (Banxico) recortó este jueves su tasa de interés por décima ocasión consecutiva (seis en lo que va de 2020), en línea con el pronóstico de los mercados.En esta ocasión, la decisión no fue unánime pues un miembro de la Junta de Gobierno del Banco Central votó por un recorte de 25 puntos base.Con el anuncio, el Banxico cumplió un año con reducciones a la tasa de interés. El actual ciclo de rebajas comenzó en agosto de 2019, cuando el referencial pasó de 8.25 a 8 por ciento.La tasa del Banco Central inició 2020 en 7.25 por ciento. En lo que va del año, la tasa ha sufrido seis recortes.Los efectos de las medidas tomadas para disminuir la propagación del virus SARS-CoV-2, como el cierre de actividades económicas consideradas como no esenciales durante la Jornada Nacional de Sana Distancia –que abarcó del 22 de marzo al 30 de mayo–, tuvieron como efecto la peor caída de la historia para la economía mexicana.En el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional se contrajo 18.9 por ciento a tasa anual, de acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dato sucede a la caída de 2.2 por ciento a tasa anual de los primeros tres meses del año.En ese mes, las autoridades sanitarias incluyeron a la industria de la construcción, minería y automotriz como actividades esenciales.El propio Banco Central prevé que la economía nacional pueda contraerse hasta 8.8 por ciento por la pandemia, de acuerdo con el escenario más pesimista que publicó en mayo. La actualización de ese pronóstico será publicada el próximo 26 de agosto.La posibilidad de que el Banxico baje aún más su referencial está abierta, de acuerdo con Gerardo Esquivel, uno de los subgobernadores de la institución. En julio, señaló que los responsables de la política monetaria cuentan con espacio para seguir flexibilizando la política monetaria.Esquivel consideró que el aumento visto en la inflación, que tuvo una variación de 3.62 por ciento a tasa anual en julio, su nivel más alto en cinco meses, no persistirá.Sin embargo, otro de los subgobernadores, Jonathan Heath, advirtió que los recortes a la tasa de interés pueden provocar una mayor depreciación del peso y acelerar la salida de capitales de México que, hasta la fecha, es de 17 mil millones de dólares.