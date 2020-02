Bar recurre al coronavirus para promover cerveza y le llueven críticas

Escuchar Nota

"¡¿Cómo diablos crees que eso está bien?!", se quejó un internauta, mientras que otro agregó: "El mundo está literalmente sufriendo y nosotros hemos sido bendecidos lo suficiente como para que todavía estemos a salvo aquí. No es gracioso en absoluto".

de la ciudad de Hamilton. En el anuncio que publicaron aparecían dos personas con trajes especiales, guantes y mascarillas, que tenían en sus manos botellas de la cerveza Corona, informa RT , que ofrece cervezas durante el verano a 6,50 dólares neozelandeses (4,20 dólares de EU) "mientras dure la pandemia".Las críticas por hacer publicidad con una enfermedad que ya provocó la muerte de al menos 362 personas no se hicieron esperar. "Viviendo en Asia, muchos de mis clientes son chinos y puedo asegurar que no es para hacer bromas", expresó un hombre, quien reconoció sin embargo que se trataba de un "juego de palabras" en un país que está "lejos de la situación, por ahora", ya que Nueva Zelanda aún no detectó ningún caso de coronavirus.Mientras muchos criticaban, otros internautas celebraron el anuncio. "Es hilarante, toda esa gente ofendida obviamente necesita una cerveza", escribió una mujer, a quien, como respuesta, le preguntaron si le divierte la gente que muere por coronavirus.aunque siguió en la misma línea. "Seamos honestos, hay cosas peores que pueden atrapar en Hamilton", afirmaba la nueva publicidad, acompañada por la imagen de una botella de cerveza Corona con un barbijo.Por su parte,que estaban haciendo al local.El bar Fitzgerald’s Irish, de(Australia) utilizó una lógica similar para promocionarse y el viernes 31 de enero lanzó una publicidad con la imagen de una cerveza Corona con un barbijo, en la que prometían "la noche más enfermiza del año". Esta frase fue luego eliminada, no así la que afirmaba que regalarían mascarillas protectoras a los asistentes.En sus redes sociales,, ¿es solo cerveza, no?". Además, aseguraron que su cerveza "no está contaminada".