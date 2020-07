Bárbara de Regil acepta que no es nutrióloga ni doctora y usuarios celebran

Escuchar Nota

Pues ahi esta mija. Simple! Deja de andar dando consejos de cosas que no sabes porque el problema en sí, No son tus consejos, sino el montón de gente pendeja que te sigue y que puede seguirlos literalmente y hacerse daños serios a la salud.

Que tengas lindo día. — quehagoaqui? (@Davidarroyo28) July 31, 2020

“No soy doctora tampoco soy nutrióloga… Soy actriz, conductora, mamá, mujer y esposa, llevo una vida saludable desde hace 14 años y la comparto con ustedes con mucho amor. Eso sí, vivo tomando cursos emocionales. Amo mi vida y lo que me rodea”, escribió De Regil en su cuenta de Twitter.



No soy doctora tampoco soy Nutriologa...Soy actriz, conductora, mamá , mujer y esposa, llevo una vida saludable desde hace 14 años y la COMPARTO con ustedes con mucho AMOR Eso si ! Vivo tomando Cursos EMOCIONALES AMO MI VIDA Y LO QUE ME RODEA — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) July 31, 2020

Invítalos a consultar con sus nutriólogos, a activarse físicamente. Pero no RECOMIENDES ni COMPARTAS TU DIETA. Porque al final, eso le sirve a TU CUERPO; no al de las demás personas. — Dientólogo (@Villalba_Hugo) July 31, 2020

Puede que a veces no haga los comentarios correctos o sean demasiado fantasiosos, pero cabe mencionar que siempre motiva a sus seguidores a adoptar estilos de vida saludable ( y Mexico está carente de ello). Si no les gusta lo que comparte, simplemente pueden dejar de seguirla — tesamg (@tesamarquez96) July 31, 2020

Lo de no ser nutriologa es evidente, desde la burrada de los plátanos sin carbohidratos — damian (@demianerick1983) July 31, 2020

Precisamente por eso no deberias hablar sobre temas delicados y que deben ser impartidos por expertos. Ademas te la pasas diciendo que eres feliz, que bueno! Pero la felicidad no se dice, solo se vive y los demas nos damos cuenta porque asi das la impresion de tooodo lo contrario — OSITA (@OSITA_STRIPPER) July 31, 2020

Ella no da consejos, solo comparte su estilo de vida, si hay gente tan ignorante para seguirla sin informarse ya es diferente, si tienen acceso a redes tienen acceso a internet o sea a UN CHINGO DE INFORMACIÓN. — Alee (@AleeMoctezuma) July 31, 2020

Una vez más el nombre deY es que el comentario de la amante de la vida fitness fue bien tomado por sus detractores, quienes le aplaudieron que por fin no se tome papeles para los cuales no cuenta con ninguna preparación.Como era de esperarse su mensaje fue replicado en las redes sociales en donde además de los comentarios antes mencionados, también surgieron otros en los cuales defendieron a la actriz, asegurando que, aunque no haga los señalamientos correctos hay que reconocer que Bárbara siempre motiva a sus seguidores a adoptar una vida saludable.Hasta el momento su mensaje cuenta con más de 3 mil me gusta, 223 retuits, así como 304 comentarios.Cabe recordar que Bárbara de Regil es una de las actrices más queridas del mundo del espectáculo pues recurrentemente brinda consejos saludables, de motivación y amor propio; sin embargo, también se ha convertido en una de las más criticadas por los comentarios desafortunados que ha hecho en sus redes sociales.Es el caso de una receta sin carbohidratos, pero hecha de plátano, el que los dolores los quita con “energía positiva” y el haber actuado supuestamente de una forma racista por un filtro, son solo algunas de las acciones que le han costado estar en el ojo del huracán.Sin embargo, pese a las recurrentes críticas y la mala vibra, la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ siempre ha mantenido una buena actitud y despreocupada de todos los comentarios en su contra.Información de Radio Fórmula