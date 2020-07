Bárbara de Regil genera burlas por consejo ‘milagroso’ para quitar el dolor

Escuchar Nota

“Cuando a Mar y a mí nos duele la panza o algo… nos quitamos el dolor con energía positiva… literal. Ponemos la mano en el lugar en donde nos duele y le ordenamos al dolor que se vaya. Y siempre funciona”, escribió lainfluencer junto a una imagen en donde aparece con su hija.

Bárbara de Regil quitando un tumor cerebral. pic.twitter.com/lXKXNrBbWT — PinChe Andrés (@AndrezCh) July 30, 2020

Alguien: me duele un chingo la panza

Barbara de regil : pic.twitter.com/Hsaa21uIo8 — pavido navido (@JexuxB) July 30, 2020

Una de las alertas más grandes por las que tienen que dejar de seguir personas en redes sociales es cuando comienzan a sentirse médicos o intentan venderte "Remedios Milagrosos" porfavor dejen de hacer a gente estúpida famosa como a la señora Bárbara de Regil. pic.twitter.com/gNbWQ4bjjZ — GUUUURL (@nice_olivares) July 30, 2020

Hay gente muy pendeja y luego está Bárbara de Regil

*Pum pum colicosh malos dejen a mi princesha* pic.twitter.com/RnIalcSOi8 — morrachula (@Marianxomg) July 30, 2020

mi dolor de cabeza yéndose después de poner mi mano y ordenarle con energía positiva que se fuera así como lo hace mi poderosa Barbara de regilpic.twitter.com/O4GsGU9R07 — STREAM WATERMELON SUGAR BY HARRY STYLES (@fernando_cnd) July 30, 2020

Yo... Quitándome la grasa con energía positiva



Gracias Bárbara de Regilpic.twitter.com/PoTnGVQo9m — Anni Wonkii (@gloomikam) July 30, 2020

, actriz e instructora fitness, de nueva cuenta recibió severas críticas en las redes sociales, luego de que ésta compartiera en sus historias de Instagram Su anécdota dejó a más de uno sorprendido, algunos reconocieron su consejo, mientras queY es que la famosa instructora fitness comentó queDe inmediato las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, a tal grado que“Una infección de estómago atacando a la hija de bárbara de regil* La mano de Bárbara de Regil llena de energía positiva”; “Se queda pend… a lado de los poderes curativos de Bárbara de Regil”; “Gracias a Bárbara de Regil ya no me duele nada”; “Una de las alertas más grandes por las que tienen que dejar de seguir personas en redes sociales es cuando comienzan a sentirse médicos o intentan venderte "Remedios Milagrosos"”, se lee entre las reacciones.