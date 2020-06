Bárbara de Regil regaña a fan por llamarle a su celular

Escuchar Nota

Parece que Bárbara de Regil no tiene descanso para los escándalos.Incluso a causa de tanta polémica, a Bárbara le revivieron dos viejos chismes uno de ellos cuando su esposo la corre de la casa y la llama 'naquita' y otro más en el que supuestamente es grosera con Adela Micha.'Hola, podrías mandar saludos a un video, porfa', le dice Nicole a Bárbara de Regil ,quien enfurecida le contesta: 'No, Nicole estoy ocupada y me encantaría que no me vuelvas a molestar en tu vida porque esto sí me molesta muchísimo, ¿crees que me puedas ayudar?' dice Bárbara.Algunos han justificado la respuesta de Bárbara de Regil, quien de forma contundente decidió pedirle a esta fan que no invadiera su privacidad. Sin embargo otras personas creen que el modo en el que lo hizo no fue el apropiado.Espero no vuelvas a hablarme, ni a pasar mi contacto porque esto es un abuso muy cabrón a mi privacidad. O sea, esto ya es una falta de respeto lo que estás haciendo tú ahorita, atreverte a hablarme', dice finalmente Bárbara de Regil.Esto propició que la actriz a través de sus stories de Instagram nuevamente tuviera que rendir explicaciones por la "forma" en la que le contestó a esta fan.