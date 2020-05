Bárbara de Regil revela el truco que usa para lucir un abdomen de acero en sus fotos

Escuchar Nota

“Párate derecha, mete la panza, levanta el mentón, hombros atrás”, escribió la actriz junto al clip.



“Mi cuerpo no es perfecto, pero la disciplina que tomé como hábito me ayuda a ser mi mejor versión. Comer sano, pensar sano, hacer ejercicio y AMARME COMO SOY”.

La actriz mexicanaha causado gran sensación en las redes sociales, en esta ocasión no por compartir recetas de cocina o alguna rutina de ejercicio, sino por revelar uno de sus secretos favoritos con el que logra presumir en sus fotografías un abdomen de acero.Y es quefrente a la lente de la cámara y no, no consta de una rigurosa dieta, sino de simplemente tener una buena postura.A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, De Regil explicó cómo le hace para lucir una escultural figura, de un lado mostró cómo se ve en realidad su cuerpo con una mala postura, mientras que del otro comprobó que simplemente con meter la panza, levantar el mentón y llevar los hombros hacia atrás logra verse increíble.En el mensaje Bárbara también asegura que su cuerpo no es perfecto; sin embargo, su disciplina la ha llevado no solo a tener una vida saludable sino a conseguir excelentes resultados físicos.