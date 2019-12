Bárbara de Regil se disculpa por llamar obesos a sus haters

“Yo no me refiero a la gente que me critica como obesa porque pues no, mi mamá de chiste me dijo, ‘entonces qué, ¿yo soy hater?’ Obviamente que no lee dije”.



“Yo apoyo a las mujeres siempre. Tuve un error y cometí un error al decir una grosería, pienso igual, pienso que no tenemos por qué desenmascarar a nadie, cada quien su vida pero no me voy a meter en más rollos”.



En las últimas semanasha estado en boca de todos luego de que dijera “gente tóxica, obesa, que nunca hizo ejercicio y que no tuvo una mamá amorosa que las cuidara” a la gente que la critica.Tras dicha polemica, la protagonista depidió una disculpa por sus declaraciones. A su llegada al aeropuerto, De Regil aseguró que nunca quiso agredir a ninguna persona, sino que la crítica es únicamente para las personas tóxicas que no dejan de criticarla.Barbara de Regil invitó a las personas a ocupar su tiempo y mente en cosas productivas, pues de otro modo no dejarán de criticar a los demas.Respecto a la polémica que se suscitó con Aleida Núñez luego de que la última lanzara un concurso entre las famosas para ver quién tiene una retaguardia natural, Bárbara asegura que apoya a las mujeres: