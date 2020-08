Bárbara de Regil se va de vacaciones a Acapulco después de 160 días encerrada

Escuchar Nota

"Teníamos 160 días sin salir, yo respete 120 días sin salir a nada, el día 122 casi, casi nos fuimos a Acapulco los mismos que estábamos encerrados a encerrarnos a una casa allá y aquí también en Tulum nos fuimos a una casa a encerrar y cuando salíamos siempre con cubre bocas y nunca nos vimos con nadie, solo entre nosotros, también nos lavábamos las manos a cada rato, dice el comentario de Bárbara de Regil."

"El ignorante crítica porque cree saberlo todo el sabio respeta porque sabia que siempre hay algo nuevo que aprender, dice el mensaje de Bárbara de Regil en Instagram donde deja en claro que los haters la atacan sin antes analizar las cosas."

"Estuve casi todo el tiempo con el cubrebocas puesto solo me lo quitaba cuando comía o cuando estaba en la casa encerrada, pues fue con mi familia o en el restaurante que estábamos mi familia y yo y nadie más. Cuando caminaba en la calle, cuando se acercaba alguna fan o cuando veía que había gente cerca de mí me lo ponía y sí, sí disfrute igual, comentó Bárbara de Regil."

Bárbara de Regil saco el estrés que traía, ya quecon su esposo Fernando Schoenwald y su hija Mar de Regil, por lo que detalló en sus historias decómo fue salir de su hogar después de cuidarse tanto, del Covid-19, ya que en ningún momento la actriz de Rosario Tijeras salió de su casa, pero decidió armarse de valor para irse a las bellas playas de Acapulco, pero sin interactuar con nadie y aunque tuvo la visita de varios fans en la cabaña que se hospedó, les dejó en claro que sí podía atenderlos pero con las medidas de su sana distancia correspondientes, cuidando su salud y la de sus fans, quienes le llevaron algunos obsequios.La actriz detalló en cada momento como fue su viaje, pues les hizo saber a sus seguidores que en ningún momento se quitó el cubre bocas, además en cada historia que subía a Instagram aseguró que no convivió con nadie, ya que se le cuestionó en Instagram, sobre el porqué había salido, de inmediato ella aseguró que necesitaba un poco de paz mental después de tanto día encerrada.Como era de esperarse Bárbara de Regil compartió algunas fotos de sus bikinis con los cuales mostró el cuerpazo que se carga, pues algo por lo que la actriz es famosa es por la tremenda figura que se carga, ya que desde hace años se adentró al mundo fitness donde le ha ido de maravilla, pues cambió su estilo de vida para siemprePor si fuera Bárbara de Regil no se quedó callada y una vez más lanzó un mensaje a todos aquellos que la han atacado por la serie de declaraciones que ha hecho durante la cuarentena, por lo que lejos de ser grosera les dejó en claro que quedarse callada es la victoria más grande que tiene, ya que no le gusta estar en mal con nadie mucho menos pelear.Como era de esperarse se le preguntó aque sintió al salir por primera vez de su casa, ya que solo tenía interacción con los demás por medio de las redes sociales, por lo que de inmediato dio una respuesta concreta y es que lo hace para evitar los ataques de los famosos haters, quienes le han dado con todo en los últimos meses.Recordemos que Bárbara de Regil se convirtió en tendencia en varios ocasiones no solo por sus declaraciones, sino por las clases de ejercicio que dio en Instagram, donde muchos tomaron con humor la entrega que le ponía la actriz a sus rutinas, pues la manera de motivarlos causó mucha gracia, razón por la cual le hicieron varios memes en Twitter, incluso ella lo tomó con mucho humor, pues si hay algo que le gusta a Bárbara de Regil es reírse.