Bárbara Mori convenció a Camila Sodi de aceptar el papel de Rubí

Escuchar Nota

“No es esta chica que es espectacular y que todos babean por ella, pero sí creo que es la chica de barrio a la que le dijeron que esta bonita”



.- Faltan pocos días para que veamos ainterpretar el papel de, este icónico personaje que hace algunas décadas de robó el corazón de los mexicanos con la interpretación de Bárbara Mori, quien hacía que se viviera a flor de piel cada capítulo., sin embargo, dijo que en algún punto estuvo indecisa de aceptar este protagónico, pero fue la actriz dequien le dio su bendición para sustituirla.Fue en una entrevista con el programaque la también actriz de Luis Miguel: La serie, confesó que tuvo una llamada con la ex de Sergio Mayer, quien le dio algunos consejos para serFinalmente hablar conle sirvió para decidirse a aceptar el papel, pues ella no había visto la historia original, así que no sabía exactamente cómo manejar al personaje.“No la había visto, entonces no sabía de qué se trataba, el personaje de qué iba, si valía la pena o no, sabía que había sido un furor”, dijo., y la sobrina de Thalía dijo que no se va a prestar a comparaciones su personaje con la versión que hizo Bárbara Mori, pues tienen algo de diferencia.dijo que han hecho un trabajo que no dará pie a que se hagan este tipo de comentarios, pues aunque hay una referencia, no trata de imitarla o ser exactamente igual a ella., pero el estreno oficial se realizará el 15 de junio.Información por La verdad