Barber Station, con toque femenino

Una navaja y un par de tijeras son las herramientas de trabajo de Judith Hinostroza y Estrella López, quienes hace dos meses abrieron las puertas de Barber Station, donde desempeñan una actividad de la que últimamente los hombres se habían apropiado.Expertas en corte de cabello, rasurado y tratamientos faciales, las jóvenes decidieron emprender su propio negocio aunque nadando contracorriente por tratarse de un sector en el que el género ha sido determinante.Hace algunos años llegaron desde Cuatro Ciénegas para convertirse en maestras de preescolar. Completaron su misión, pero algo faltaba en sus vidas.Judith recuerda que “un día me quedé sin trabajo y sin novio… y dije ¿qué voy hacer?”. Así, comenzó a trabajar con maquillaje y uñas, pero por molestar al exnovio decidió aprender barbería, sin saber entonces que este oficio se iba a convertir en una de sus pasiones.“Primero fue un acto de rebeldía… iba a atender solo a los hombres y eso le iba caer mal al que era mi novio”, dice.Su primer empleo fue en una barbería al norte de la ciudad, en donde aprendió muchas cosas, hasta que decidió iniciar su propio negocio. El día que renunció, fue a platicar con su amiga Estrella. Hablaron de varias alternativas, pero ella estaba convencida de que tenía que funcionar.Un oficio en evoluciónLa barbería es un oficio con historia que ha evolucionado a lo largo de los años. De las piedras afiladas, pasaron a la época en que hasta se extraían muelas, incluso estuvieron cerca de desaparecer, pero al día de hoy son espacios exclusivos para el embellecimiento y relajación de los caballeros, y tradicionalmente son atendidos por varones.Son pocas las mujeres que optan por este trabajo. De acuerdo con Judith, muchos hombres se sienten más cómodos al ser atendidos por mujeres en este tipo de servicios, por lo que se abre esta ventana de oportunidad.Judith y Estrella pusieron manos a la obra. Buscaron en Mercado Libre las sillas especiales y cuando dieron el clic para aceptar la compra, meter reversa ya no era una opción. Encontraron el local y ellas mismas se armaron de taladro, martillo y brocha para acondicionar el espacio.“Sí, lo hicimos con miedo, pero lo hicimos… yo no tengo otro trabajo y pensaba, cómo le vamos hacer para pagar todo si no vienen los clientes”, señala.Otra de las barreras que enfrentaron son las críticas… el asunto cultural todavía pega. Al entrar en un negocio de hombres, los comentarios sexistas son comunes, incluso por parte de miembros de la familia.Dijo que la clave está en emprender con “algo que te guste mucho, que te apasione, sin miedo, sí se puede. Al principio está difícil, pero cuando ves que estás avanzando, te da una satisfacción tan padre, ves que valió la pena el esfuerzo, todas las horas sin dormir”.Apenas tienen dos meses, pero no descartan seguir creciendo en calidad y diversificar su mercado con una versión Barber Station Kids, por ejemplo, para luego considerar franquicias y nuevas sucursales con su concepto propio de servicio y atención, e incluso seguir tomando cursos de especialización.