¿Barbones deberán rasurarse para regresar a trabajar?

Escuchar Nota

Uno de losy éste se vino a hacer realidad en este 2020 con la llegada dela México, pues elha sugerido a las empresas que reinician actividades aSi bien existe un debate científico en torno al vello facial durante esta contingencia, el Gobierno federal, en su Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral establece en las medidas administrativas u organizaciones de las Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas el, toda vez que son reservorios de virus y demás microorganismos (fómites)”, se lee en el documento.De acuerdo con la NHS el portar barba impide que una mascarilla quede bien ajustada al rostro; no obstante, la recomendación que hace se enfoca en los empleados del sector salud.Lo mismo ocurre con los(CDC, por sus siglas en inglés) que en semanas recientes actualizaron una infografía (fechada en 2017) sobre elEl documento señala que, además de, por lo que “los gases, los vapores y las partículas en el aire tomarán el camino de menor resistencia y evitarán la parte del respirador que captura o filtra los peligros”.El secretario de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, Jesús Molina, aclaró al portal Redacción Médica que si bienlo que permitiría la proliferación de secreciones.Recientemente en Querétaro las autoridades sanitarias urgieron a los médicos y enfermeros a no usar barba, pues ésta podría contaminarse en caso de estar enfermos, por lo que se convierte en foco de infección.Así que, si bien éstas son sugerencias para los trabajadores de la salud ten en cuenta que las empresas en México podrían pedir a sus empleados no usar barba ni bigote y portar cubrebocas ante la emergencia por el Covid-19 y como una medida de sanidad para protegerte y proteger a los demás.