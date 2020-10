Barbosa investiga malversación de más de mil millones de pesos en un río

Escuchar Nota

Puebla.- El gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que investigan una presunta malversación por más de mil millones de pesos que presuntamente se gastaron en el gobierno del panista Antonio Gali Fayad para dragar y fumigar el río Atoyac, una labor que, dijo, al parecer nunca se llevó a cabo.



Luego de que el lunes 28 firmó junto con el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, un convenio para sanear la cuenca Zahuapan-Atoyac, Barbosa acusó a sus antecesores de usar la limpieza del afluente –uno de los más contaminados del país– para desviar recursos.



Si bien aclaró que hasta ahora las indagatorias sobre esas supuestas irregularidades no están corroboradas, refirió que en los pasados gobiernos supuestamente usaron importantes recursos para sanear el río Atoyac, pero lo invirtieron en paliativos que no servían de nada.







Indicó que hay indicios de que, en el primer trimestre de 2018, cuando Gali Fayad estaba en el gobierno, se destinaron 700 millones de pesos para fumigar y 300 millones para dragar el raudal, pero se presume que esas acciones nunca se ejecutaron.



Sobre el compromiso firmado a principios de esta semana, aseguró que no es sólo es para ese tipo de fumigaciones y dragados, que en realidad no resuelven a fondo la contaminación que afecta al afluente.



Finalmente dijo que su gobierno actuará de manera concreta en la clausura de empresas textiles y talleres que tiran al río sus desechos y que son la fuente principal de contaminación.