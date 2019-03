Barbra Streisand, en defensa de Michael Jackson

Los dichos de Barbra Streisand sobre el documental del Rey del pop la tiene en el centro de la polémica. La artista cree en las acusaciones de abuso sexual contra Michael Jackson, pero aseguro que también siente pena por el fallecido cantante.En una entrevista publicada el viernes por The Times of London, Streisand dice que cree en las acusaciones de Wade Robson, de 36 años, y James Safechuck, de 40, las dos supuestas víctimas de Jackson que aparecen el documental de HBO Leaving Neverland."Oh, absolutamente. Eso fue demasiado doloroso", dijo la actriz y cantante, quien le dijo en la entrevista que conoció a Jackson un par de veces y rechazó hacer un dúo para la No puedo dejar de amarte. "Era muy dulce, muy infantil".Sin embargo, el comentario que generó polémica fue cuando le preguntaron sobre el comportamiento abusivo del Rey del pop. "Sus necesidades sexuales eran sus necesidades sexuales, que provienen seguro del tipo de infancia que tuvo o de su ADN".Sobre los efectos a largo plazo que pudo haber causado el abuso en Robson y Safechuck, Streisand dijo: "Puedes decir 'molestado', pero esos niños, como escuchaste decir, estaban encantados de estar allí. Ambos se casaron y ambos tienen hijos, así que eso no los mató".Streisand confesó tiene sentimientos encontrado sobre la situación. "Me siento mal por los niños. Me siento mal por él. Culpo, supongo, a los padres, porque permitieron a sus hijos dormir con él".Desde que realizó los comentarios, Streisando recibido a todo tipo de comentarios críticos de usuarios en las redes sociales."Los comentarios de Barbara Streisand sobre los acusadores de Michael Jackson son … escandalosos y desconcertantes, por decir lo menos (sic) ", escribió Alexander W. McCall en Twitter.Anthony King también tuiteó: "Te debería avergonzar faltarle el respeto a las víctimas de violación infantil. Fuiste de poca clase, desdeñosa y trivializaste el hecho de una manera impactante. Hablar por un abusador de niños… Lo espero de los fanáticos de MJ, pero no de ti, que deberías saber mejor ".