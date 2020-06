Barbra Streisand hace accionista de Disney a hija de George Floyd

Escuchar Nota

“Gracias Barbra Streisand por mi regalo, ahora soy accionista de Disney gracias a ti”, escribió la pequeña en el post que muestra la carpeta con los documentos y un par de discos de la cantante: “My Name Is Barbra”(1965) y “Color Me Barbra” (1966).



La pequeña hija de, Gianna, ha dado de qué hablar desde que su padre fue asesinado por un policía en EU y declarara que éste "había cambiado el mundo" tras las protestas contra el racismo que se han visto en diferentes ciudades del planeta; esta vez, la niña de seis años de edad dio a conocer que ya es accionista de Disney gracias a la cantante Barbra Streisand.A través de su cuenta de Instagram Gigi agradeció a Streisand por enviarle un paquete con la sorpresa.Pese a que no se puede apreciar el texto impreso en los papeles que recibió la niña ni la cantidad de acciones que obtuvo, no es extraño que Barbra apueste por Disney, pues la compañía es una de las más rentables en la Bolsa de Nueva York.Según Business Insider, las acciones de Disney cuestan aproximadamente 151 dólares en la actualidad, sin embargo, su valor está subiendo.Streisand no es la única celebridad que se ha preocupado por el futuro de Gianna, también el rapero Kanye West estableció un fondo para sus estudios universitarios. También la campaña “GoFundMe” ha recaudado hasta el momento más de dos millones de dólares a nombre de la niña, consiguiendo más de 62 mil donantes.Con información del Informador