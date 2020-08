Barco de Banksy pide ayuda tras rescate masivo de migrantes

Escuchar Nota

"Teniendo en cuenta la peligrosidad de la situación, los guardacostas enviaron un barco de patrulla desde Lampedusa que evacuó a las 49 personas consideradas más frágiles, entre las que había 32 mujeres, 13 niños y cuatro hombres", indicaron los guardacostas italianos con un comunicado.

, del total de 219 que se encontraban a bordo del barco humanitario.El ‘Louise Michel’, que, que "debido al deterioro previsto de las condiciones meteorológicas marítimas en la región" se puso en contacto con los guardacostas italianos para que les ayudaran con esta operación, precisó el comunicado.El barco humanitario, que cuenta con solo diez integrantes en su tripulación,También indicó haber rescatado a 130 nuevos migrantes, que naufragaron con su balsa neumática en el Mediterráneo. Pero debido a la falta de espacio en el ‘Louise Michel’, tuvo que dejar a 33 migrantes sobre la balsa.La embarcación, llamada como la, zarpó el 18 de agosto del puerto español de Borriana, cerca de Valencia, reveló el jueves el diario británico The Guardian Según la web Marinetraffic , el 'Louise Michel' estaba inmóvil el sábado por la mañana en el mar a unos 100 kilómetros al sureste de la isla italiana de Lampedusa, al sur de Sicilia.La embarcación es un antiguo navío de las aduanas francesas.La operación se organizó entre Londres, Berlín y Borriana, y Banksy no estaría a bordo, según The Guardian.