Barco entra en cuarentena por sarampión

Un crucero con unas 300 personas a bordo fue puesto en cuarentena por las autoridades de la isla de Santa Lucía después de que se descubriera un caso confirmado de sarampión, se informó el jueves.El crucero todavía estaba en el puerto, y no se permitió que nadie desembarcara, le dijo la doctora Merlene Fredericks-James, jefa de salud de la isla, a The Associated Press.“Una persona infectada puede fácilmente infectar a otros”, dijo en un comunicado público.Un médico a bordo del barco solicitó 100 dosis de la vacuna contra el sarampión, que Santa Lucía está suministrando gratis, agregó Fredericks-James.También dijo que es necesario vigilar porque el periodo de incubación varía entre 10 y 12 días antes de que se manifiesten síntomas.Un agente de la Policía Marina de Santa Lucía, el cual habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para declarar a la prensa, identificó al barco como el Freewinds.