Bares y casinos no cerrarán por coronavirus en NL: Secretaría de Salud

Nuevo León.- Durante rueda de prensa para actualizar sobre información relacionada al coronavirus, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O. Cavazos informó que por lo pronto los bares y casinos en la entidad no cerrarán.



En este contexto, amplió que en lugares de concentración moderada de personas como Barrio Antiguo, cines, teatros y casinos, no se tiene la evidencia científica que propicie un cierre temporal de dichos lugares.



La etapa dos de prevención señalada por la dependencia a nivel federal se empezará a implementar, pese a que recalcó, aún no hay infección comunitaria entre casos, al menos en la entidad.



Con información de Telediario