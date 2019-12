Barrida de los Charros de Jalisco sobre los Sultanes de Monterrey

La de la quiniela...



La barrida de lossobre losse consumó esta tarde, con la victoria de los tapatíos (2-3). Dicha derrota hizo que los regios acumularan su quinto revés en fila en laNo obstante, el duelo de esta tarde estuvo muy parejo, aunquepara los Charros, mismas que valieron para el triunfo. Mientras que Octavio Lara en seis entradas toleró cuatro hits, una carrera, no dio bases por bolas y ponchó a siete para su cuarta victoria de la campaña sin derrotas con los tapatíos.el abridor de los regios, fue el derrotado al permitir tres carreras, con cinco hits en cuatro entradas y dos tercios, otorgó cuatro bases y ponchó a dos bateadores.Los Charros de Jalisco tomaron la delantera en la pizarra en el cierre de la cuarta entrada cuando Manny Rodríguez abrió con un imparable al jardín central y anotó por un doble por el jardín de la izquierda conectado por el cubano Henry Urrutia.Los Sultanes lograron igualar la pizarra, luego, ya que José Luna llegó a la intermedia con un doble por el prado izquierdo y anotó gracias aEn el cierre de la quinta entrada,de nuevo tomaron la delantera con dos carreras más gracias al doble de Henry Urruita y anotaron Enrique Osorio, quien había recibido base por bolas, yluego de un imparable al prado de la derecha.Los Sultanes se acercaron en la séptima entrada,José Luna pegó imparable al izquierdo, Erick Rodríguez con toque de sacrificio avanzó a los corredores, Alejo López se ponchó para el segundo out y con un rodado difícil por la tercera base por parte de Roberto Valenzuela, anotó Sergio Pérez la segunda de los regios, pero no fue suficiente para salvar el encuentro.Ahora, los regios regresarán a casa para iniciar una nueva serie ante los Cañeros de Los Mochis, con el firme objetivo de cortar la mala racha de derrotas.